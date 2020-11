Berlin prêt à vacciner dans trois semaines

Berlin (Allemagne).– « Ma mission est d’installer les six centres de vaccination berlinois d’ici à la mi-décembre, avec une capacité d’accueil globale d’environ 20 000 personnes par jour. On a du pain sur la planche, mais on va y arriver ! », assure Albrecht Broemme, un géant tranquille et souriant, campé dans les couloirs d’un hôpital d’urgence pour patients du Covid-19, installé en avril dernier dans l’une des grandes halles du parc des expositions berlinois ICC. C’est là qu’il a placé son quartier général.