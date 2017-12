Weah président: le pouvoir (enfin) aux footballeurs

Et Mister George devint Mister président. À l’issue de sa troisième tentative et après deux premiers échecs en 2005 et 2011, un ancien footballeur de Monaco, du PSG et du Milan AC vient d’être élu chef d’État du Liberia. Avec plus de 61 % des voix sur la quasi-intégralité des bulletins dépouillés, George Weah est élu président face au vice-président sortant Joseph Boakai, ainsi que l'a annoncé ce jeudi soir la commission électorale.