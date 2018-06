UE: Feu vert à un MES plus actif, le reste attendra

29 juin 2018 Par Par Agence Reuters

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne (UE) ont convenu vendredi que le Mécanisme européen de stabilité (MES) était appelé à jouer un plus grand rôle dans une zone euro plus intégrée, se donnant le temps d'en préciser les conditions en décembre.