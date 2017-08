A Houston, «Donald Trump barbote dans la fiction»

Fin connaisseur de la France et de sa vie littéraire (avec une prédilection pour Camus), auteur d’une thèse consacrée à Nîmes sous l’occupation nazie, Robert Zaretsky, né en 1955, enseigne à l’université de Houston et habite à Pasadena, banlieue résidentielle de la ville sous les eaux et la menace de l’ouragan Harvey.