Merkel exclut toute coalition avec AfD comme avec Die Linke

29 août 2017 Par Par Agence Reuters

Angela Merkel a exclu mardi de former une coalition avec la droite xénophobe et eurosceptique du parti AfD, dont des sympathisants ont sifflé son discours tout au long d'un meeting électoral à Bitterfeld dans l'est de l'Allemagne.