Lundi dernier, Angela Merkel envisageait pour la première fois que les députés conservateurs aient le droit de se prononcer « en leur âme et conscience » en faveur d’un projet de loi qui autoriserait le mariage entre homosexuels. Mais la chancelière n’avait pas prévu que le SPD, les Verts et Die Linke la prendraient au mot et lui imposeraient le vote de cette loi quatre jours plus tard. Le parlement allemand a adopté le mariage pour tous vendredi 30 juin