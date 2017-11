Des raids aériens auraient fait 15 morts dans l'est de la Libye

30 octobre 2017 Par Par Agence Reuters

Une série de raids aériens a fait au moins quinze morts, dont des femmes et des enfants, lundi soir à Derna, dans l'est de la Libye, a-t-on appris de source médicale et auprès d'un témoin.