Avec la route de la soie, la Chine veut conquérir l'économie monde

Bangkok (Thaïlande), correspondance.- La version moderne de la fameuse voie mythique défie l’imagination : 800 milliards d’euros investis dans 70 pays où résident 4,4 milliards de personnes ; 55 % du PIB mondial et 75 % des ressources connues sur la planète. Sur plus de 10 000 kilomètres, les nouvelles routes de la soie sont composées principalement d’une voie terrestre, baptisée « ceinture économique de la route de la soie », qui relie l’Asie à l’Europe, et d’une voie navale qui, de l’Asie à l’Afrique de l’Est et au Maghreb, sera « la route de la soie maritime du XXIe siècle ».