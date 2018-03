Le Mouvement 5 Etoiles en marche avec Emmanuel Macron ?

Qui l’eût cru ? Selon le quotidien de droite pro-européen Il Foglio, Luigi Di Maio, le leader du Mouvement 5 Étoiles, présenté comme populiste et vainqueur des dernières élections législatives italiennes avec plus de 32 % des voix, voudrait rejoindre le futur groupe macroniste après les élections européennes de 2019 au parlement européen. Signe d’une évolution de moins en moins eurosceptique de ce mouvement. Mais le même journal annonce que l’alliance est loin d’être faite et que les réticences sont fortes côté français…