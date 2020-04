En Côte d’Ivoire, les prisonniers vivent dans «des conditions inhumaines»

Abidjan (Côte d’Ivoire), de nos correspondants.– Dans la cour centrale de la maison d’arrêt et de correction (MACA) d’Abidjan, la lumière du jour s’évanouit sur les façades craquelées. Les détenus sont en train de rejoindre leur cellule avec nonchalance quand des cris et des bruits métalliques en saccades déchirent le ciel. « Aidez-nous, on nous laisse mourir à l’abandon ! »