Monde arabe: des révolutions qui se suivent et ne se ressemblent pas

31 mai 2019 Par Nadia Leïla Aïssaoui et Ziad Majed

Les actuels soulèvements populaires en Algérie et au Soudan sont l’occasion de revisiter les six révolutions, en Tunisie, en Égypte, en Libye, au Yémen, à Bahreïn et en Syrie, qui ont bouleversé le monde arabe à partir de 2011. Et de comprendre ce qui les rapproche et les distingue.