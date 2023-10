Notre soirée publique « Passer à la VIe République : quel mode d’emploi ? »

JeudiJeudi 28 septembre, Mediapart et la Convention pour la VIe République (C6R) se sont associés pour réfléchir à la manière de sortir d’une impasse constitutionnelle. Comme l’a rappelé Edwy Plenel lors de cette soirée publique à la Maison de l’Amérique latine à Paris, les travers de la Ve République sont connus et ont nourri de longue date une critique de l’absolutisme présidentiel.

L’épisode de la réforme des retraites, passée en force grâce à un fonctionnement en « surrégime » de nos institutions, a été l’occasion de vérifier la pertinence de ces alarmes démocratiques. Mais les voies de dépassement du régime actuel restent incertaines, méconnues ou carrément inquiétantes pour de nombreuses personnes.

Comment passer, sans risque de chaos et avec succès, à un autre ordre constitutionnel ? C’est la question que nous avons posée à deux panels successifs, dont les échanges ont été filmés.

Quelles conditions pour passer à la VIe République ? © Mediapart

Dans cette première vidéo, Edwy Plenel (président de Mediapart) et Paul Alliès (président de la C6R) introduisent la soirée. Quatre universitaires analysent ensuite les conditions historiques, politiques et juridiques d’un changement constitutionnel. Avec : Véronique Champeil-Desplats (professeure de droit public à l’université Paris-Nanterre), Lauréline Fontaine (professeure de droit public à l’université Sorbonne-Nouvelle), Bastien François (professeur de science politique à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), et Dominique Rousseau (professeur émérite de droit public à l’université Panthéon-Sorbonne).

Comment mobiliser pour la VIe République ? © Mediapart

Dans cette seconde vidéo, Fabien Escalona et Ellen Salvi interrogent des député·es de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes), dont le programme législatif de 2022 incluait la revendication d’une VIe République. Ils et elles évoquent leur travail commun, ainsi que leurs différences de sensibilité sur le processus constituant à suivre. Toutes et tous alertent sur la dérive autoritaire en cours dans le cadre du régime actuel. Avec : Raquel Garrido (députée LFI de Seine-Saint-Denis), Jérémie Iordanoff (député EELV de l’Isère), Sophie Taillé-Polian (députée Génération·s du Val-de-Marne) et Boris Vallaud (député PS des Landes).