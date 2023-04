Retraites : les syndicats claquent la porte, Borne cherche toujours la clé

LeLe scénario était déjà écrit, bien avant que les portes de Matignon s’ouvrent et se referment. La rencontre entre Élisabeth Borne et les dirigeants des huit syndicats de salarié·es, ce 5 avril dans la matinée, a tourné au dialogue de sourds. Non, a affirmé en substance la première ministre, il n’est pas question pour le gouvernement de retirer la réforme des retraites dont il a obtenu l’adoption au Parlement par l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution, le 16 mars à l’Assemblée. Non, a répliqué l’intersyndicale, il n’est donc pas envisageable de discuter sur d’autres sujets, comme la pénibilité ou le sens du travail.