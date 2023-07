Harcèlement moral : l’ex-députée Laetitia Avia condamnée à six mois de prison avec sursis et deux ans d’inéligibilité

L’exL’ex-députée, figure montante de la Macronie, a été condamnée, mercredi 5 juillet, à six mois de prison et deux ans d’inéligibilité pour harcèlement moral. Après des révélations de Mediapart parues en mai 2020, cinq de ses anciens collaborateurs avaient porté plainte et deux autres avaient tenu à venir témoigner au procès. Une telle décision pénale à l’égard d’une personne politique, s’agissant de harcèlement moral, est rarissime, les victimes se tournant plus souvent vers les instances prud’homales.