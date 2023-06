Ouvrez les guillemets Vidéo

Usul. Ruffin : et si c’était lui ?

Parmi les candidats pressentis pour représenter la gauche à la prochaine élection présidentielle, François Ruffin semble se démarquer. Malmené par certains à la FI, Ruffin se prépare malgré tout à entrer dans la course avec une stratégie qui se dessine de plus en plus clairement : fini le bruit et la fureur, place à la modération, au social et à la démocratie.