AprèsAprès six ans de bons et loyaux services, l’équipe d’« Ouvrez les guillemets » présente son dernier épisode. Pour changer des sempiternels « bilans des années Macron », Usul et Ost tentent cette fois, en s’aidant de l’intelligence artificielle, de dessiner les contours de quelques futurs possibles.

C’est également l’occasion pour eux de remercier toutes celles et tous ceux qui ont rendu cette chronique possible et ce rendez-vous incontournable. Une page se tourne.