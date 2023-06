Liste commune à gauche aux européennes ? Le débat Manon Aubry-David Cormand

ManonManon Aubry et David Cormand, eurodéputé·es depuis 2019, l’une pour La France insoumise (LFI), l’autre pour Europe Écologie-Les Verts (EELV), débattent par médias ou réseaux sociaux interposés, depuis des semaines, des vertus d’une répétition de la Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale) aux élections européennes du 9 juin 2024. Pour la première fois, les deux ont accepté de débattre en longueur de ce sujet stratégique et sensible.