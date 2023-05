Johanna Makabi : « Je fais du cinéma pour trouver de nouvelles images »

La poétesse Kiyémis reçoit la réalisatrice et productrice Johanna Makabi. Ensemble, elles parlent de l’utilité d’aller chercher des archives pour reconstruire des passés et des futurs, de replanter d’autres images plus joyeuses, et de l’importance des représentations diverses.

Vidéo réservée aux abonné·es