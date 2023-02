Faut-il arrêter la recherche ?

LaLa question au cœur de cette émission déconcerte, tant on est habitué à mettre en avant les indéniables améliorations de la vie humaine qu’ont permises les recherches scientifiques. Pourtant, de plus en plus de chercheurs et de chercheuses se la posent, dans la mesure où leur activité collective est devenue indissociable d’une croissance économique qu’ils rejettent.