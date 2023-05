Les femmes résistantes du ghetto de Varsovie, oubliées de l’histoire

DébutDébut mai 1943. L’air de Varsovie charrie des cendres et des bourrasques de chaleur. Des dizaines de milliers de juifs et de juives vivent encore dans le ghetto, séparé·es des autres habitant·es de la ville et du reste du monde. Le 19 avril, la ŻOB (Żydowska organizacja bojowa en polonais, l’Organisation juive de combat) a déstabilisé le commandement nazi. Armé·es de quelques pistolets et d’explosifs artisanaux, plusieurs centaines de combattant·es, soutenu·es par le ghetto, ont barré la route aux bataillons allemands plusieurs jours durant. Défié, le lieutenant-général SS Jürgen Stroop prend la décision de raser le « quartier juif » par le feu.