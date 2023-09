Livres Entretien

Iegor Gran explore « ce mystère et ce malheur russes qui poussent les gens ordinaires à soutenir la guerre »

L’écrivain, né à Moscou en 1964 et établi en France depuis 1973, signe un livre fin et engagé : « Voyage clandestin avec deux femmes bavardes ». Iegor Gran a suivi sur Twitter Sveltana et Elena. L’une croit à la guerre, l’autre à la paix. Entretien et vidéos.