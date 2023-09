Le milieu culturel dénonce le bannissement des artistes sahéliens

IlIl y a de cela six mois à peine, le 27 février, Emmanuel Macron avait décliné, depuis le palais de l’Élysée, les priorités de sa politique africaine, et à l’écouter, les artistes devaient y jouer un rôle prépondérant. « L’objectif que nous devons poursuivre est d’avoir [...] une politique qui associe pleinement les entrepreneuses et entrepreneurs, les innovateurs, les sportifs, les artistes, les scientifiques [et] qui a vocation à ne pas être simplement de gouvernement à gouvernement, mais qui doit pleinement assumer de traiter avec la société civile des différents pays d’Afrique », avait-il fièrement annoncé.