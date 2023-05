L’intelligence humaine supplantée par l’IA en 2045... Vraiment ?

« D’ici trente ans, nous aurons les moyens technologiques de créer une intelligence surhumaine. Peu après, l’ère humaine prendra fin. » Ces lignes ont été écrites en 1993 par l’auteur de science-fiction américain Vernor Vinge. Dans son fameux essai intitulé The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era, l’écrivain, qui a été professeur d’informatique et de mathématiques à l’université de Californie à San Diego, prédisait l’avènement, d’ici à 2023, d’un « changement comparable à l’essor de la vie humaine sur Terre » : la singularité technologique, soit ce moment de rupture dans l’histoire humaine où l’intelligence artificielle (IA) finit par supplanter celle de l’homme, occasionnant des changements sociétaux et sociaux imprévisibles et incompréhensibles du commun des mortels.