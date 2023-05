Boulomsouk Svadphaiphane : « Dans l’écriture, sur les tournages, il y a de beaux moments de partage »

BoulomsoukBoulomsouk Svadphaiphane est autrice, réalisatrice, productrice et photographe. Elle a coécrit le film Nô Féminist avec Aïssa Maïga et réalisé plusieurs courts-métrages, notamment The Fairy of the Lake et E.V.E.



Kiyémis est autrice, poétesse et conférencière. Elle travaille sur la question de l’amour de soi, du « body positive » et de la place des afrodescendantes dans les espaces européens. Elle a publié en mars 2018 son premier recueil de poésie, À nos humanités révoltées (éditions Métagraphes), et à l’automne 2022 l’essai Je suis votre pire cauchemar ! (éditions Albin Michel).