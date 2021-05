A bord des superyachts, un séparatisme de grand luxe

«L’intérieur du Solandge plairait à Toutânkhamon, Catherine II, Liberace et Tony Soprano réunis, plaisante un journaliste du Daily Telegraph. Désopilant. J’adore quand les plumitifs font de l’humour. Bon, c’est vrai que, côté déco, on a déjà fait plus sobre. On ne s’en rend pas forcément compte vu que ma carlingue, profilée par un designer norvégien, s’est vu décerner en 2014 le prix du plus bel extérieur lors du Yacht Show de Monaco – la référence. En revanche, à l’intérieur, c’est assez chargé, il faut l’admettre. »