Marie Cosnay à cache-cache avec ses ombres algériennes

2 février 2020 Par Ulysse Baratin (En attendant Nadeau)

Marie Cosnay a récemment traduit une histoire de migrants sur la Méditerranée, L’Énéide. Avec If, dont le récit se situe entre la France et l’Algérie, elle poursuit l’exploration de personnages entre deux rives. Entre fiction et documentaire, le texte prend la forme d’une enquête à la poursuite d’un homme disparu.