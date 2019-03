La figure rêvée de l’écrivain

Que se passerait-il si l'on ne parvenait plus à rêver ? C'est ce qu'imagine la première partie du roman : dans un monde hagard, les rares individus qui y parviennent encore constituent de précieuses exceptions. Le protagoniste principal fut écrivain, il n'est plus à présent qu'un « excrivain », mais il continue à rêver. Il fait toujours le même rêve récurrent, né de la rencontre d'« Elle », une jeune femme qui dansait lors d'une fête avant de se jeter tout habillée dans la piscine. Suivant la logique non rationnelle des rêves, « Elle » est aussi la scientifique qui dirige les études que mène « l'Onirium » sur le protagoniste.