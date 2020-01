Des vies indociles

4 janvier 2020 Par Sébastien Omont (En Attendant Nadeau)

En se concentrant sur des éléments qu’on néglige d’ordinaire, Trois jours dans la vie de Paul Cézanne, de Mika Biermann, et Trois réputations, de Jérémie Gindre, illustrent l’art de la forme brève pour dire une vie. L’un et l’autre usent d’une fantaisie pince-sans-rire et d’une écriture précise.