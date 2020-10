François Hartog: «Cette pandémie a fait surgir des temps nouveaux»

L’impossibilité actuelle de se projeter à plus de quinze jours est-elle provisoire ou s’inscrit-elle dans un bouleversement structurel de notre rapport à la temporalité ? Le confinement a-t-il été un hors-temps ? Comment les catégories du passé, du présent et du futur sont-elles redéfinies par la géologie et la perspective de l’apocalypse ?