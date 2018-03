Usul. Jeux vidéo: faisons le point

5 mars 2018 Par Usul et Rémi Liechti

Le statut du jeu vidéo a beaucoup évolué. Art ou industrie ? Et surtout : est-il dangereux ? D'autres questions ont émergé plus récemment, comme celle du statut des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo ou encore celle des représentations véhiculées par ces jeux.