Nooteboom parle à des cactus et nous conduit dans son jardin enchanté

Chaque printemps, depuis soixante-cinq ans, Cees Nooteboom s’installe à Minorque où il passe la moitié de l’année. 533, Le Livre des jours est une sorte de journal de cette vie insulaire et isolée dans sa maison de pierres sèches et son jardin de cactus et de figuiers (il y a aussi quelques belles pages enneigées sur l’hiver en Souabe).