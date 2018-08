Cela commence comme dans un polar des plus classiques. Le corps d’une femme est retrouvé par des pêcheurs à La Turballe, près de Saint-Nazaire. Très vite, le doute plane sur son identité réelle, ainsi que sur les causes de sa noyade. Des personnages archétypiques entrent alors dans la danse : une journaliste obstinée, menant l’enquête en parallèle d’un vieux policier paternaliste et quelque peu désabusé, lui-même confronté à une hiérarchie réticente.