Autour d’un «lieu culturel», un roman d’horreur sociologique

8 novembre 2020 Par Ulysse Baratin (En attendant Nadeau)

Cruel, le roman de Celia Levi représente avec exactitude la vie d’un centre culturel et de ses salariés précaires et aliénés. Chronique sans issue de l’arrivée à Paris d’une jeune Bretonne, La Tannerie condense les illusions politiques et sociales de toute une génération.