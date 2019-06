Le nom de Stéphane Pacaud est inconnu, et le mystérieux entrepreneur français tient à ce qu’il le reste. Il est le propriétaire de XVideos et XNXX, deux des sites les plus visités du monde (le 8e et le 13e). Selon le site SimilarWeb, XVideos a ainsi reçu pas moins de 3,2 milliards de visites en mai 2019, devant XNXX à plus de 2,5 milliards. À titre de comparaison, Amazon n’avait reçu sur ce même mois « que » 2,5 milliards de visites. Ces sites sont donc respectivement les 8e et 13e sites les plus fréquentés au monde.