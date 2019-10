La question kurde dans le miroir français

Ce n’est pas la première fois que les États-Unis lâchent les Kurdes en rase campagne. Et il n’est pas non plus inédit de voir la France et l’Europe afficher leur amitié avec ce peuple sans État, tout en le sacrifiant sur l’autel de leurs intérêts géopolitiques, cette fois principalement la crainte que la Turquie ne joue plus son rôle de barrage vis-à-vis des réfugiés souhaitant rejoindre le continent européen.