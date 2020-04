Patrick Boucheron: «En quoi aujourd’hui diffère d’hier»

Patrick Boucheron est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIII-XVIe siècle. Au sein de cette institution, où il prévoyait de consacrer prochainement un séminaire et un cours à la peste noire, il anime aussi Entre-Temps, revue numérique d'histoire actuelle. Il a dirigé le best-seller Histoire mondiale de la France (Le Seuil, 2017) et publié notamment La Trace et l'aura (Le Seuil, 2019) et Conjurer la peur (Le Seuil, 2013). Il livre ici ses réflexions sur ce que peut amener, ou non, la pratique de l'Histoire, pour penser l’évènement mondialisé auquel nous sommes confrontés.



Que peut l’Histoire, si elle peut quelque chose, face à la situation que vit aujourd’hui l’humanité ?

Patrick Boucheron. © Collège de France

Ce qu’elle peut, c’est d’abord mesurer le caractère totalement inédit d’une situation qui est davantage futuriste qu’évocatrice de périodes anciennes. Face à ceux qui lui réclameraient un catalogue de précédents, d’analogies ou de concordances des temps, elle peut d’abord reconnaître son impuissance, ou son humilité – car c’est à partir de cet aveu de faiblesse que la discipline historique peut tenter de se rendre utile, même si je mesure bien, pour le ressentir moi-même, qu’en ce moment, la soif d’Histoire n’est pas inextinguible.

Nous vivons repliés sur nous-mêmes, littéralement – je parle évidemment de ceux qui vivent confinés et ne sont pas au front de la lutte contre l’épidémie, car c’est d’abord à celles et ceux qui prennent des risques pour travailler malgré tout que l’on doit penser. Mais comme vous le dites, il en va de l’idée même d’humanité, dans son acception morale et mondiale. Et de ce point de vue, oui, nous pouvons dire que l’épidémie nous a repliés – le futur incertain rabattu sur le passé inutile, la menace lointaine pesant dans notre propre poitrine.

Or ce repli est lui-même façonné par l’Histoire – d’ailleurs, on en fait l’expérience tangible : on peut souffrir de solitude en même temps qu’on peine à défendre son intériorité. Bref, c’est irrespirable. Et ceux qui font montre en ce moment de leur force d’âme en exaltant la vie lettrée pour s’y faire un petit abri préservé des malheurs du monde n’expriment peut-être rien d’autre que leur morgue sociale. Non, les historiennes et les historiens le savent bien : il n’y a pas d’intériorité indemne de l’Histoire. Voici pourquoi, ce que peut l’Histoire en ce moment, c’est peut-être d’abord s’interroger sur la condition historique elle-même, c’est-à-dire notre capacité à nous laisser traverser par l’Histoire.

De ce point de vue, nous sommes désarmés. On avait appris à s’effrayer d’un certain nombre de choses, mais pas de ce qu’on vit aujourd’hui. Je me souviens d’avoir eu peur, enfant, de l’apocalypse nucléaire, mais le confinement de milliards de personnes ne m’avait jamais traversé l’esprit. Je ne le pensais pas possible. Songez aux films catastrophe : pendant longtemps, on a dit qu’ils servaient à affiner notre pédagogie du désastre. On a vu des films où des monstres bien visibles détruisaient des villes, d’autres où la ville était intacte mais où l’ennemi invisible de la contagion détruisait sa population, mais où a-t-on vu l’angoisse d’une destruction de l’urbanité, de la vie sociale – l’horreur lente et sournoise de vivre dans une ville qui ne vit pas ?

À cet imaginaire qui manque s’ajoute probablement un effet de génération. La reine d’Angleterre a pu, dans son dernier discours, évoquer ses souvenirs du Blitz en 1940, et il est frappant que cette épidémie touche en majorité des gens âgés, voire très âgés, qui sont les derniers d’entre nous à avoir une expérience directe de la guerre, tandis que les jeunes dirigeants qui les gouvernent adoptent un vocabulaire martial sans avoir connu la guerre. Dans la leçon inaugurale au Collège de France à laquelle vous faites allusion , je continuais de dire – mais peut-être commençais-je alors à en douter – que ma génération n’avait rien connu de grand, ou vivait en tout cas à l’ombre des grandes catastrophes du passé, que tout ce qui nous arrivait se produisait sur un mode dégradé, parodique ou impuissant. 1989, 2001, 2015 et aujourd’hui cette épidémie – il est sans doute grand temps de réviser cette idée.

Vous avez dirigé un ouvrage sur L’Histoire mondiale de la France. Avons-nous déjà vécu aussi concrètement un événement aussi mondial ?

Nous vivons une épreuve grandeur nature de mondialité. Si on pouvait encore avoir des doutes sur le fait qu’on vit dans le monde, qu’il nous rentre dans le corps, c’est terminé. Bien sûr, dans le monde ancien, la peste ou le choléra se déployaient aussi de façon articulée dans un monde interconnecté, mais là, l’échelle est tout autre. Nous ne sommes plus dans le même rayon de courbure – ni en termes de distance, ni en termes de rythmes, ni en termes d’intensité ou de circulation d’informations. La globalisation est accomplie – et de ce point de vue également, on doit se demander si elle ne nous fait pas entrer de force dans ce que Peter Sloterdijk appelle la « posthistoire ».

Cela nous impose de saisir ce qu’on sait déjà, à savoir que les systèmes complexes et interconnectés sont infiniment vulnérables, même s’ils sont aussi résilients. Cela nous impose aussi de comprendre à quel point nous vivons tous aux frontières de la Chine, et que Wuhan, dont certains intellectuels français continuent de parler comme d’une ville inconnue, est un des centres du monde, et d’ailleurs aussi la ville chinoise où les investissements français sont les plus nombreux – ce qui ne l’empêche pas d’abriter le marché aux animaux sauvages que l’on sait. Notre monde est celui-là désormais, celui des flux financiers et de l’urine de chauve-souris. Ce fracas vertigineux des échelles et des temporalités ne peut être décrit que de manière interdisciplinaire.

Tout cela dessine une épreuve entièrement inédite et une scène totalement prophétique, qui obligent à penser toutes ces questions – depuis l’urbanité comme vecteur de mondialisation jusqu’à l’anthropologie du vivant – en termes de pouvoirs. Et ni la science expérimentale ni les disciplines qui y prétendent, comme l’économie, ne peuvent s’en exonérer. À cet égard, il est frappant de constater que même les plus cyniques, les plus ignorants, les plus méprisants vis-à-vis de la science, qui avaient, à l’instar des États-Unis ou de la Grande-Bretagne, été tentés de continuer à faire fonctionner l’économie, ne se sont finalement pas sentis assez forts pour assumer le fait, qu’après tout, comme le taux de létalité n’était pas très élevé et que le virus ne touchait principalement que les personnes âgées et les plus vulnérables, on pouvait faire le choix politique de ne pas arrêter l’économie et de « laisser faire, laisser passer » l’épidémie.

Le virus responsable de la grippe de 1968. © DR

Ce fut le cas lors de la grippe dite de Hong Kong, en 1968, qui tua un million de personnes dans le monde (dont plus de 30 000 en France) et qui est considérée par les spécialistes aujourd’hui comme la première pandémie mondiale. Les prédictions des épidémiologistes (qui reposent, rappelons-le, sur des modèles mathématiques caractéristiques de la gouvernance par les nombres) évaluaient le bilan hypothétique de la pandémie de Covid-19 à 40 millions de morts dans le monde (soit 0,6 % de la population mondiale) dans le cas où les gouvernements ne prendraient aucune mesure. Soit, en proportion, 4 à 8 fois moins que la pandémie grippale H1N1 de 1918, dite « grippe espagnole », qui avait tué entre 50 et 100 millions de personnes dans le monde, avec de très fortes disparités par pays.

Or, cette perspective est finalement parue insupportable, en Inde comme aux États-Unis. Pour des raisons sans doute très différentes, mais simultanées – alors que les conséquences financières et sociales d’un arrêt brutal de l’économie sont proprement incalculables. Je ne discute pas la décision, je constate qu’elle paraît à tous ou presque, moi compris, indiscutable. Et que c’est là un fait historique d’une stupéfiante nouveauté. Si, effectivement, la catastrophe pourtant annoncée est, à ce point, insupportable qu’elle fait reculer les pouvoirs les plus arrogants, si effectivement il paraît désormais évident que tous les gouvernements sont soumis à l’impératif catégorique de sauver les vies humaines, toutes les vies, « quoi qu’il en coûte », alors il faudra en tirer les conséquences, toutes les conséquences, que ce soit à propos de l’urgence climatique ou des drames humanitaires liés aux déplacements de réfugiés.

Bien entendu, ces conséquences ne se tireront pas d’elles-mêmes. D’autres acteurs, puissants et imaginatifs, peuvent en projeter de plus injustes ou de plus cyniques – il appartient ensuite à l’intelligence collective d’organiser politiquement une riposte, ou une veille, en tout cas un moyen de déployer les potentialités historiques qu’ouvre un événement d’une telle ampleur, dès lors qu’il creuse une brèche dans le temps.

Marc Bloch.

Vous le voyez, prendre la mesure d’une condition historique inédite ne signifie pas nécessairement s’exonérer du devoir d’historien, mais se souvenir, avec Marc Bloch, que l’Histoire constitue la science du changement social, l’art de demeurer accueillant à l’inédit et à l’imprévu, et qu’il ne faut pas seulement interroger le passé pour se rassurer sur les permanences ou les concordances des temps, mais mesurer ce en quoi aujourd’hui diffère d’hier. Or, actuellement, si aujourd’hui diffère beaucoup d’hier, ce hier est un passé très récent. C’est pour cela que les expertises – j’ose le mot – dont on a sans doute le plus besoin sont celles des spécialistes du temps court : même en termes d’histoire épidémiologique, c’est d’abord à partir des épidémies de sida, de H1N1 et d’Ebola qu’il convient de raisonner. Il n’en demeure pas moins qu’on peut séquencer l’histoire des épidémies, qui sont des coproductions de l’histoire biologique et environnementale, qui possède son propre rythme, et de l’histoire des sociétés, en distinguant le temps de la peste, le temps du choléra et le temps des grippes.