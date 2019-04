Mettre les mots sur l’amour de loin

La femme est italienne et elle vit à Paris, où elle réalise des documentaires pour la télévision. L’homme est brésilien et il vit principalement au Brésil, mais aussi partout dans le monde, là où le conduit sa profession de danseur et de chorégraphe célèbre. Ils se rencontrent à Birmingham, lors d’une de ses tournées. De sa part à elle, c’est la fascination pour le monde qu’il lui offre, un Brésil fantasmé, désiré, tant de fois imaginé ; un Brésil obscur, celui du candomblé et de ses rituels : « L’aura d’une terre inconnue, vécue en rêves, l’appelait. » Lui aime en elle l’Italie et Paris, mais il aime aussi l’attraction qu’il exerce sur elle.