La folle histoire de “Vol au-dessus d’un nid de coucou”

C’est l’histoire d’un chassé-croisé, de trois hommes qui se cherchent et courent après un roman. Par ordre d’entrée en scène : Kirk Douglas, Milos Forman et Michael Douglas, fils de. La genèse du film Vol au-dessus d’un nid de coucou, tourné en 1975, remonte aux débuts des années 1960, et si le film existe, il aura fallu quelques coïncidences, quiproquos, révolutions et plusieurs allers-retours, le cachet de la poste faisant foi.