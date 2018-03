Sous Poutine, les arts sont devenus un champ de bataille

Mercredi 29 novembre 2017, une nouvelle est tombée sur le fil des principales agences de presse russes : Vladimir Poutine, dont l’agenda est surchargé, allait le jour même « trouver le temps » de voir le nouveau film de Djakhongir Faïziev – La Légende de Kolovrat –, dernière grande production cinématographique nationale qui raconte les exploits, au XIIIe siècle, d’un jeune chevalier levant une armée afin de défier l’envahisseur mongol. Ce récit est extrait du Conte de la destruction de Riazan, recueil de manuscrits datant des XVIe et XVIIe siècles. Le président en est ressorti enchanté : une œuvre « impressionnante et qui va droit à l’âme », a-t-il commenté.

Ainsi va le goût affiché et revendiqué du pouvoir russe pour les blockbusters patriotiques et, en général, pour toutes les « créations » qui touchent à l’histoire de la grande Russie, avec ses héros, ses victoires, ses saints et ses martyrs. Qu’il s’agisse de cinéma, de théâtre ou de littérature, « le régime donne la priorité à une lecture classique de la Russie et de la “russité” : célébration du passé et du folklore national, de la grande puissance russe, soviétique ou impériale. Tous les thèmes sont autorisés tant qu’ils sont conventionnels et non iconoclastes, tant qu’ils sont censés susciter l’unité nationale et non créer des divisions, et tant qu’ils ne “copient” pas des modes dites occidentales », explique Marlène Laruelle, enseignante chercheuse à l’université George Washington, à Washington, qui a étudié la construction de l’idéologie officielle, « formulée autour de quelques concepts clés, mais flous : valeurs conservatrices et antioccidentalisme au sens d’antiaméricanisme et d’antilibéralisme ».

Vladimir Poutine visite l'exposition "Russie - Mon histoire" en compagnie du patriarche Kirill

Tous ceux qui sont allés en Russie ces dernières années, surtout depuis l’annexion de la Crimée en mars 2014, en sont revenus impressionnés. Les librairies débordent d’ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale – la « grande guerre patriotique » –, l’époque tsariste, l’Église orthodoxe et la grandeur retrouvée de la Russie contemporaine sous Vladimir Poutine. Les auteurs classiques comme Alexandre Pouchkine ont été quasiment canonisés. Des think tanks proches du Kremlin ont ressorti des tiroirs des philosophes russes du XIXe et du XXe siècle, slavophiles, eurasistes et conservateurs, tel Ivan Iline, devenu l’une des références du président Poutine, comme l’a montré Michel Eltchaninoff dans son essai Dans la tête de Vladimir Poutine .

Bien que peu de monde pense que le président russe a lu une seule ligne de ces auteurs, ils font désormais l’objet de colloques et de publications régulières, tendant à démontrer que la Russie est devenue le leader des forces conservatrices en Europe.

À l’occasion de la célébration du centenaire de la révolution d’Octobre, sur les chaînes de télévision officielles, dans les talk-shows, les feuilletons et les « documentaires », on a vu se mettre en place un récit : la révolution présentée comme un « coup d’État » fomenté par des individus plutôt minables, « mais qui a fini par réussir, lorsqu’à partir des années 1922-1923 s’est constitué un réel et puissant État, l’URSS, sorte de résurgence de la grande Russie », explique Jean-Robert Raviot, professeur à Nanterre, spécialiste de la Russie contemporaine.

Lors de son dernier séjour, ce chercheur a décidé d’aller au VDNKH, l’ancien Parc des réalisations soviétiques, où l’on peut toujours admirer la monumentale statue de la kolkhozienne et de l’ouvrier brandissant la faucille et le marteau. Ce lieu mythique était tombé en décrépitude dans les années 1990, mais aujourd’hui un programme de rénovation est en cours.

Au pavillon n° 57 ( ex-pavillon des « produits de grande consommation » ), un long bâtiment noir entièrement refait abrite désormais le Parc historique multimédia Russie-Mon histoire, divisé en quatre grandes périodes : la Rus et la dynastie des Riourikides, la Russie impériale des Romanov, la période allant de la révolution à la Seconde Guerre mondiale, et de 1945 à nos jours.

Sur 27 000 m2, les salles proposent des panneaux holographiques, des cartes interactives, des projections cinématographiques en 3D et des installations sonores, rythmées par des citations de « grands hommes » russes, dont Pouchkine ou Poutine. On y explique que le tsar Ivan le Terrible a été victime d’une « guerre de l’information » menée par des étrangers afin de le présenter sous un jour cruel, ou encore que les Décabristes ont collaboré avec les services secrets étrangers. Ce qui choque les historiens. En décembre dernier, la société historique russe indépendante VIO a adressé une protestation au ministère de l’éducation, dénonçant le « manque de professionnalisme historique monstrueux » de cette exposition.

C’est le Président qui est à l’origine de ce concept de parc historique. En 2015, il a inauguré les lieux, en présence de Kirill, le patriarche de Moscou et de toutes les Russies, et de Mgr Tikhon ( Chevkounov ), influent secrétaire du conseil patriarcal pour la culture qui, selon la rumeur, serait son guide spirituel.

Depuis, cette exposition a fait des petits dans plus de 15 villes : à Oufa, Samara, Ekaterinbourg, etc. Les Russes semblent en raffoler. Le coût total du projet, en partie financé par le géant Gazprom, atteint dix milliards de roubles. « C’est la réécriture officielle de l’histoire par le régime. En résumé, on pleure les tsars et on glorifie l’URSS. Dans l’exposition, il y a bien une salle sur les purges, mais l’idée qui domine, c’est que la Russie s’en sort toujours. Cela témoigne de l’existence d’une véritable politique culturelle, avec des directives qui partent bien du Kremlin », souligne Jean-Robert Raviot.

En janvier 2012, Vladimir Poutine avait vanté les mérites d’une « thérapie culturelle subtile », soit une manière de promouvoir la nouvelle idéologie d’État « sans trop violenter une société fragmentée, méfiante envers tout nouvel embrigadement, et sans devoir réinvestir dans une coercition de masse », analyse Marlène Laruelle. Cette thérapie réside selon elle « dans la saturation de l’espace médiatique par les discours officiels, afin de marginaliser les opinions contestataires et dans un jeu délicat d’implicite et d’explicite ».