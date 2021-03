«Allen v. Farrow»: #MeToo et les images

La presse américaine parle désormais du « #MeToo documentary » comme d’un genre à part entière. Ces derniers temps, on a pu voir, sur Harvey Weinstein et ses méfaits, L’Intouchable et The Reckoning. Sur DSK et les siens, Netflix a livré Chambre 2806. Sur l’industrie du hip-hop, Kirby Dick et Amy Ziering ont réalisé On the Record. Le même duo américain vient de signer Allen v. Farrow, mini-série dont l’intégralité est disponible depuis lundi 15 mars sur OCS, après la diffusion, la veille sur HBO, de l’ultime épisode.