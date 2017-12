Penser l’islam par gros temps

Vendredi 15 et samedi 16 décembre se tenait un vaste colloque intitulé « Des sciences sociales en état d’urgence : Islam et crise politique ». On n’y a pas aperçu de partisans du Printemps républicain ni d’« enquêteurs » du Figaro, de Valeurs actuelles ou de Marianne. Sans doute parce qu’expliquer serait déjà excuser et comprendre risquer de se méprendre.