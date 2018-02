Anne Hidalgo doit trouver une sépulture à Michel Déon

La décision de la Mairie de Paris empêche depuis plus d'un an la famille de Michel Déon d'honorer la mémoire d'un homme qui fut aussi un bel écrivain. Elle a provoqué une réaction aussi puissante qu'inattendue parmi les lecteurs de Déon, et au-delà : une centaine d'écrivains et d'éditeurs se mobilisent afin de demander à Anne Hidalgo que soit trouvée pour l'écrivain une solution digne.