Herta Müller, un récit de vie sous les Ceausescu

La romancière Herta Müller a souvent révélé comment les Souabes du Banat, minorité germanophone de la Roumanie à laquelle elle appartenait, loin de la soutenir une fois qu’elle s’était mise à publier des livres, menaient des actions contre elle. Elle qui, sous Ceausescu, avait été accusée d’être une informatrice de la Securitate, se trouvait, une fois devenue un écrivain reconnu, vilipendée pour avoir « diffamé » la minorité souabe et sa « germanité », notamment dans Dépressions. Pourtant, ce recueil de nouvelles, entre dérision et effarement, n’était paru en 1982 chez un éditeur bucarestois de langue allemande qu’après avoir été remanié par des censeurs qui le rendirent presque méconnaissable, en tout cas idéologiquement plus acceptable. Il fallut attendre 2010 pour qu’une édition non censurée, établie selon la version voulue par l’auteur, vît le jour.