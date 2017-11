Le populisme de gauche, réponse à la crise démocratique?

La question de savoir s'il faut se réclamer du populisme renvoie à deux débats de nature différente. Le premier porte sur le jugement que nous pouvons porter sur les orientations et les pratiques politiques de mouvements ou de gouvernements qui se réclament plus ou moins du populisme de gauche. Ce débat sort du cadre de cet article et ne sera pas abordé ici. Le second vise à prendre au sérieux ce qu’écrivent les théoriciens du populisme qui se réclament de la gauche, Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, et de discuter de leurs thèses.