Les slogans, objets vivants et agissants

Il est souvent des objets éphémères qui surgissent de l’actualité et sur lesquels soudain apparaît l’évidente nécessité de mener l’enquête. Ils demeurent, avouons-le, le plus fréquemment rêves de recherches. Parfois, comme ce fut le cas de Béatrice Fraenkel juste après les attentats du 11 septembre 2001, sur les écrits new-yorkais, on fonce. Quand l’Égypte s’est soulevée en 2011, Zoé Carle a foncé. Suivant d’abord en spectatrice lointaine la révolution égyptienne qui débuta en janvier 2011, elle plonge dans l’événement dès septembre en allant au Caire.