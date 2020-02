Dans l’Université inconnue du poème

Nicanor Parra, Gabriel Ferrater… Ces noms de poètes ne disent sans doute rien, ou si peu que l’on pourrait les croire sortis d’une université inconnue que seul Roberto Bolaño aurait fréquentée. Ce sont pourtant avec quelques autres plus renommés – tel William Carlos Williams – les poètes dont il se sent le plus proche alors même qu’il commence à écrire le livre de poèmes qu’il va intituler L’Université inconnue.