Le sida ou l’histoire d’une lutte contre deux superpouvoirs

L’art et la nécessité du rapport de force. Dans son livre sur Act Up, Didier Lestrade, cofondateur et ancien président de l’association, résume en un flash la situation des militant.e.s du sida dans les années 1990 : « Les activistes se sont trouvés entre deux superpouvoirs : l’industrie pharmaceutique et la mort. » C’est parce qu’ils étaient en train de mourir et qu’ils avaient le besoin vital d’accéder aux traitements que les labos tardaient à diffuser que les membres d’Act Up se sont battus contre les autorités publiques et les multinationales.