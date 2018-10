François Héran: «Les migrations sont un phénomène banal»

François Héran est démographe, sociologue, anthropologue, ancien directeur de l’INED (Institut national d’études démographiques), après avoir dirigé la division des Enquêtes et études démographiques de l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques). Il a été élu en juin 2017 professeur au Collège de France sur la chaire « Migrations et sociétés ». Il a consacré plusieurs ouvrages aux migrations, notamment Avec l’immigration. Mesurer, débattre, agir, paru aux éditions La Découverte l’an dernier.