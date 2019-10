Face au changement climatique, Jonathan Safran Foer regarde son assiette

Le romancier américain Jonathan Safran Foer publie son « livre le plus personnel à ce jour », affirme-t-il. Pourtant, L’avenir de la planète commence dans votre assiette n’est pas une fiction mais un essai, un essai de storytelling écologique : comment faire pour que nous ne traitions plus le changement climatique comme un mauvais scénario ? Foer écrit comme on lance une alerte.