Sur le thème du populisme, des variations à l’infini

S’il y a un bien un endroit où le populisme n’est pas en crise, c’est sur les étals des librairies. En paraphrasant Jacques Séguéla à propos des Rolex, on pourrait dire qu’un éditeur qui n’aurait pas publié un ouvrage sur le sujet en 2019 aurait un peu raté sa carrière. L’avalanche d’essais parus cet automne s’inscrit dans une inflation éditoriale non démentie depuis plusieurs années, et dont il faut avouer qu’elle devient difficile à suivre.